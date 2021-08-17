Общество

Почти 125 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19

Почти 125 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По состоянию на 16 августа первым компонентом вакцины привились 160 752 человека (за сутки – 893), вторым – 124 727 (за сутки – 2 213). Ревакцинировался 241 человек (за сутки – 56).

В настоящее время в регионе использовано 84,3% поступившей вакцины.

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«Уже пять дней подряд в целом по стране от COVID-19 умирает более 800 человек в сутки. Защитите свое здоровье – вакцинируйтесь от коронавируса», - добавил глава региона.