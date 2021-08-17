Общество

Эксперт рассказала о постковидном синдроме у пациентов

Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела, постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова, сообщается в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

При легком течении коронавируса пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелом и тяжелом — через три-шесть недель. При этом после того, как ПЦР-тест у пациента оказывается отрицательным, симптоматика все равно может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.

Отмечается, что в большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, он постепенно регрессирует и исчезает, но у некоторых сохраняется еще дольше.

При этом связь между тяжестью течения COVID-19 и частотой постковидного синдрома прослеживается не всегда, даже переболевшие в легкой форме пациенты могут столкнуться с постковидными осложнениями. А еще дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые.