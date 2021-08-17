Общество

Юлия Пересильд поделилась впечатлениями от очередного визита в Псков

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд назвала абсолютным счастьем отдых в Пскове. Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Юлии Пересильд

«Прогулки по набережной, Псков, дети, родители, крики, шум, шашлыки, песни детей, веревочный парк, встреча с отцом Андреем, обеды, ужины в Подзноева, ремонт и бесконечный хохот над собой и нашими приключениями. 1,5 суток на родине. Абсолютное счастье», - так она прокомментировала свой крайний визит в Псков.

Напомним, Юлия Пересильд готовится к полету на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов». Старт запланирован на транспортном корабле «Союз МС-19» 5 октября с космодрома Байконур. Актриса и режиссер Клим Шипенко проведут на космической станции 12 дней.