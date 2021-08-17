Общество

17 августа в Псковской области ожидается сильный дождь

Псковичей предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Как сообщили в администрации Пскова, в 00:30 17 августа от Псковского гидрометцентра получено предупреждение о неблагоприятном явлении.

«17 августа днем местами по Псковской области ожидается сильный дождь», - говорится в сообщении.

По данным ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области в связи с ухудшением погодных условий на территории области прогнозируется с вероятностью (0,3-0,5) возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения. Возможны локальные подтопления.