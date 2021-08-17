Общество

Владимир Путин наградил трех великолукских медиков

Президент России Владимир Путин наградил трех великолукских медиков. Соответствующий указ президента от 16 августа 2021 года № 467 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

фото: скриншот с видео на сайте учреждения

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, глава государства отметил труд ряда медиков.

В соответствии с текстом документа, врач поликлиники частного учреждения здравоохранения «Больница РЖД-Медицина», (Великие Луки) Кристина Желякова награждена медалью ордена Луки Крымского. Такой же награды удостоена фельдшер Любовь Малеева

Главный врач учреждения Гамлет Миспахов тоже награжден медалью Луки Крымского.

ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Великие Луки обслуживает 37 предприятий железнодорожного транспорта. В состав учреждения входит поликлиника на 250 посещений в смену и стационар на 90 коек. Лечебное учреждение обслуживает железнодорожников, пенсионеров железнодорожного транспорта, а также территориальное население Великих Лук.