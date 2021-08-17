Общество

Псковских охотников проверили на факт ношения оружия в состоянии опьянения

Оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» провели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Цель мероприятия – усиление контроля за оборотом гражданского оружия, выявление и пресечение фактов незаконной охоты, а также выявление лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, отметили в ведомстве.

В мероприятиях были задействованы сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии и представители комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия проверили 47 охотников, выявили два нарушения законодательства. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

«Сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия», - добавили в ведомстве.