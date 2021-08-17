Общество

Готовность более 40 тысяч школ к учебному году проверит «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» проверит готовность к учебному году более 40 тысяч школ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого зампредседателя Совета Федерации, секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

«Во всех регионах страны депутаты нашей партии всех уровней и местные отделения партии начинают проект "Школа". С сегодняшнего дня депутаты вместе с родителями и администрациями школы должны оценить готовность всех школ в стране, а их более 40 тысяч, к учебному году», - цитирует Андрея Турчака пресс-служба партии.

Школы будут оценивать по качеству ремонта, организации питания, готовности учебного оборудования, библиотек, спортзалов, безопасности и другим параметрам. Там, где будут выявлены недостатки, «Единая Россия» примет участие в их устранении.

Андрей Турчак сказал, что до 1 сентября по итогам проверок родители будут проинформированы о том, как учтены их замечания, что сделано, что и когда конкретно будет сделано. Депутатам от партии рекомендовано встретиться с педагогами, принять личное участие в августовских педсоветах.

Партия, сообщил Андрей Турчак, запускает свою традиционную ежегодную благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». В ее рамках окажут помощь в подготовке к началу учебного года ребятам из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для них соберут школьные товары и канцелярские принадлежности.