Общество

Ливень с сильным ветром и градом накроет Псковскую область 17 августа

Гроза с сильным ветром, ливень и град ожидаются на территории Псковской области, в том числе в Пскове, с 15.00-18.00 с сохранением в течение ночи 18 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Сегодня с периода 15.00-18.00 с сохранением в течение ночи 18 августа по Псковской области и в Пскове ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, местами шквалистое усиление ветра, ливень количество 20 мм и более, сильный град», - говорится в сообщении.

Ожидаемые порывы ветра могут достигать от 20 до 23 метров в секунду.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации псковичей призывают срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера 112 или 101.