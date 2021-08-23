Общество

Успеть все: начинаем учебный год в центре «Без предела»

Если вы носите гордое имя «мама» или «папа», то наверняка уже прочувствовали, что 1 сентября не за горами. Впору дембельский календарь рисовать: до Дня знаний осталось десять дней, девять, восемь...

Чем ближе торжественная линейка, тем больше переживаний: как все успеть? Шеф на работе дал срочное задание, уроки сами не сделаются, муж просит что-нибудь вкусненькое приготовить, в доме конь не валялся. А еще ведь надо выбрать для старшего занятие по душе помимо учебы, чтобы в телефоне не сидел весь день. И для младшей что-то придумать. К тому же у нее день рождения скоро. В общем, обычные заботы из серии «и рыбку съесть, и на елку влезть».

Поэтому август для меня всегда был как вечер воскресенья: вроде еще выходной, но будни уже маячат на горизонте. Тем необычнее этот год: я наконец-то нашла способ обогнать время. Все началось с «Простории». Признаюсь честно: никогда не отправляла детей куда-то летом, нам обычно помогала бабушка, но в июле они запросились сами, в летний клуб - за компанию с другом со двора.

Позвонила в центр. Смена – «Путешествие во времени». В программе - питание в ресторации «Сад Подзноева», зарядка в «Планка Фитнес», бассейн спа «До неба», соляные пещеры, квесты, мастер-классы, веревочный парк, прогулки, занятие в кулинарной школе, танцы, конкурсы, викторины, скалодром, батуты. В первый же день старший сурово так поинтересовался, почему я не приводила его сюда раньше. Дочь объявила, что отныне она в отряде пиратов и ее любимый принт - полоска.

С утра, приведя детей в центр, я поинтересовалась у администратора, что здесь планируется на учебный год. Пока разговаривали, чуть на работу не опоздала. Забрала буклеты, листовки, прибежала в офис вся в мечтах. «У моей знакомой сын ходил туда, очень хвалили, - сказала коллега. - Говорила, ребенку так понравилось, что просится еще». «Без предела»? - забежала к нам из кадровик. - Моя ходила в «Просторию» в июне. Только на другую смену - «Вокруг света за пять дней». Ленка сказала, что ставит летнему клубу не 10 из 10, а 10 до бесконечности».

И пошло-поехало: у подруги ребенок туда на курсы весь год ходил, даже во время болезни не пропускал - с ним по Скайпу занимался преподаватель, племянница там дни рождения постоянно справляет, крестник в киберцентре зависает с друзьями. Есть свои плюсы в маленьком городе: все обо всех знают. Даже начальница свои пять копеек вставила: она ребенка оставляет «на спорте», а сама в спа «До неба» идет и потом - обязательно кофе в ресторации «Сад Подзноева». Неплохой вариант, кстати.

В общем, теперь у меня голова кругом не от отсутствия идей, а от их изобилия. Для себя разложила все «по полочкам». Вот что получилось.

Центр «Без предела» - это, прежде всего, территория науки, где ежедневно проходят разнообразные курсы по техническим и гуманитарным предметам, это кулинарная школа, где можно научиться печь капкейки и варить суп с фрикадельками, это четырехчасовая продленка, где не только делают уроки, но еще и обедают, плавают в бассейне, прыгают на батуте и посещают развивающие занятия. Здесь есть даже мини-сад, настоящий театр и музей с тремя тематическими зонами - «Электричество», «Оптика» и «Механика».

Территория спорта - это крутой кибер-центр, где не только играют, но и регулярно устраивают турниры и масштабные фестивали по киберспорту (кстати, Чемпионат Псковской области по этой олимпийской дисциплине соревнования тоже проходит здесь).

Это зал для единоборств, где с ребятами занимаются опытные тренеры, воспитавшие статусных спортсменов. Это батуты, скалодром и веревочный парк - мечта для любого активного мальчишки. Да и девчонки не откажутся!

И, наконец, «Без предела» - это территория праздников. Дни рождения, выпускные, Новый год, вечеринки, квесты, корпоративы - проведут что душе угодно. С ростовыми куклами или сказочными героями? Ок. С конкурсами и розыгрышами? Без проблем. Интеллектуальные, но не скучные? Только попросите. В этом году и Масленицу проводили, и в космонавты посвящали, и торты готовили в промышленных масштабах, и мир спасали от ядерной катастрофы. Хотите не так, как у других? Вы по адресу!

Спокойная мама - радость в семье. Я уже записала младшую дочь в продленку, а старшего - на компьютерные курсы, будет осваивать новые технологии. И в школе пригодится, и в будущем понадобится. А сама посматриваю на курсы «Готовь, как шеф». Надоело каждый день одну и ту же картошку жарить. Хочу овощную кесадилью освоить и удивить близких настоящим хачапури по-аджарски. В этом году еще и курсы-интенсивы для родителей начнут проводить: обещают научить общаться с детьми, конфликты разрешать на раз-два и о семейном образовании рассказать.

«Все только начинается», как поют в одном хите. Чем ближе 1 сентября, тем больше у меня новых переживаний: как все успеть, если вокруг столько интересного? Но лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз!

Кстати,

30 августа в Центре науки и спорта «Без предела» пройдет День открытых дверей, на который приглашаются все желающие. Участие - бесплатное. Вас ждут спортивные интерактивы, танцы, загадочные опыты в музее, задачки на смекалку и, конечно же - подарки! Начало в 18.30. Все подробности в группе https://vk.com/centrbezpredela