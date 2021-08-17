Общество

Девять единиц гражданского оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю

Девять единиц гражданского оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В период с 9 по 15 августа сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы ведомства провели 97 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и выявили 23 административных правонарушения.

Центр лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.