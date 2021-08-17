Общество

Большинство опрошенных россиян поддержало предложение продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года с 1 марта 2022 года. Экономически активные россияне из всех округов страны рассказали, как относятся к подобной инициативе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в опросе приняли участие 1600 респондентов.

34% россиян поддержали идею Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5%. Еще 39% считают, что следует запретить продажу любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года. 18% респондентов инициативу Минздрава не поддерживают: «Лица моложе 21 года не являются активными потребителями алкоголя, тем более 16,5%. Поколение Z и более молодые — они с другими приоритетами»; «Для начала в жилых домах пусть не будет магазинов, продающих алкоголь»; «Тогда давайте и служить с 21!».

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Женщины чаще мужчин высказывались за запрет продажи любого алкоголя лицам моложе 21 года: 78% против 70% соответственно. Мужчины вдвое чаще женщин отрицательно высказывались об инициативе Минздрава (24 и 11% соответственно): «Будут покупать из-под полы!».

На вопрос о минимальном возрасте для покупки любого алкоголя 63% россиян ответили, что следует продавать алкоголь лицам, достигшим 21 года. 23% считают, что продавать алкоголь можно лицам старше 18 лет. Для 3% минимальный допустимый возраст, необходимый для покупки алкоголя, — 16 лет.

Женщины чаще всего за то, чтобы минимальный возраст для продажи алкоголя составлял 21 год (68%). Мужчины же несколько чаще указывали рубежи в 18 и 16 лет (25 и 5% соответственно), хотя и среди представителей сильного пола большинство (60%) — за минимальную планку в 21 год.

По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года, число россиян, поддерживающих идею продажи алкоголя лицам достигшим 21 года, уменьшилось на 7 процентных пунктов: 70% семь лет назад и 63% сейчас. Россияне стали чуть чаще поддерживать текущий минимальный возраст, необходимый для покупки алкоголя, — 18 лет: 19% в 2014 году и 24% сегодня.