Общество

В Печорах эксгумируют останки немецких солдат

Работы по эксгумации останков немецких военнослужащих, захороненных, ориентировочно, в период с августа 1941 по сентябрь 1944 года, начались на гражданском кладбище в Печорах 16 августа, пишет «Печорская правда».

Немецких солдат, эксгумированных в Печорах, планируют перезахоронить в Себеже, сообщил бригадир поисковой бригады, представитель Народного союза Германии Даниил Варламов.

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Работы проводятся на основании межправительственного российско-германского Соглашения об уходе за военными могилами, подписанного 16 декабря 1992 года.

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В рамках этого документа Германия за счет собственных средств обеспечивает сохранность российских воинских захоронений и уход за ними в Германии.

Правительство РФ, не неся каких-либо затрат, позволяет правительству Германии создавать на своей территории компактные захоронения погибших на войне немцев.

Работы проводятся планово, согласно разрешению на проведение работ по эксгумации останков немецких военнослужащих.

«На территории Печорского городского кладбища захоронено порядка 1000 погибших немецких воинов. Поисковая бригада планирует извлечь их тела, там где это можно сделать, не нарушая оградок захоронений (то есть в широких проходах) и перезахоронить останки на сборном кладбище в Себеже», - рассказал Даниил Варламов.