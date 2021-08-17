Общество

Интеллектуально-досуговое мероприятие «Твой ход» проведут для молодежи Пскова

Интеллектуально-досуговое мероприятие «Твой ход» пройдет в Пскове в четверг, 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Его участники смогут поиграть в магнитные и классические шахматы, а также в настольные игры. Принять участие в мероприятии может даже тот, кто никогда ранее не играл в данные игры – профессиональные наставники помогут во всем разобраться, заверили организаторы.

Стать участниками могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Мероприятие бесплатное, но нужна предварительная регистрация по ссылке.

Игры начнется в 16:00 по адресу: улица Максима Горького, дом 15.