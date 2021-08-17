Общество

Псковский зооприют «тонет» в долгах

Зооприют «Шанс» в Пскове «тонет» в долгах. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница «Шанса» в социальной сети «ВКонтакте»

«Пожалуй, добывать средства на выживание приюта из 200 собак — самая непростая из наших задач. Мы пробуем все! Ищем спонсоров, работаем по контракту», - рассказали в «Шансе».

Организация выразила благодарность людям, которые, не дожидаясь сборов, постоянно помогают приюту. «На эти средства мы можем "затыкать дыры": покупать хозяйственные принадлежности, оплачивать стерилизации и отловы собак. Но с крупными платежами нам не справится», - пояснили в зооприюте.

На данный момент «Шанс» объявил сбор денег для оплаты следующих платежей:

долг за электричество — 45 000 рублей;

покупка наркоза — 20 000 рублей;

оплата вывоза мусора — 4 920 рублей;

долг горводоканалу — 10 200 рублей;

закупка риса — 30 000 рублей;

закупка фарша — 9500 рублей;

долг за вакцины — 7 000 рублей;

корм котам — 9 800 рублей;

обследование Алмаза — 6 207 рублей.

«Закрыть приют нельзя оплатить долги... Куда ставить запятую — решать вам. Выглядит как ультиматум — может быть, но нам больше не на кого опереться сегодня. Нам и еще двум сотням никому не нужных, брошенных нерадивыми псковичами собак. Сейчас нам как никогда трудно. Мы думали, что тяжело, когда собак 120. Как мы ошибались. Тяжелее, чем сейчас, даже представить сложно. Плюс стройка все жилы вытянула. Текущие расходы приюта просто огромные! Долги неумолимо тянут приют на дно. Что мы делаем не так?

Помогите нам не опустить руки, не сдаться на полпути», - добавили в «Шансе».

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