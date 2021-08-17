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Общество

«Свинки, они и в Африке свинки!»: великолучане возмущены выброшенной на окраине города «просрочкой»

17.08.2021 16:03|ПсковКомментариев: 0

Великолучане в социальных сетях обсуждают обнаруженную на окраине города «просрочку». Публикация о выброшенных продуктах с истекшим сроком годности появилась в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте» утром 17 августа.

Фото здесь и далее: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Как можно найти виноватого и наказать? Может, обратиться куда-то, пожаловаться? Это какой-то беспредел!» - написал автор публикации.

По его словам, у спуска к реке ночью с 14 на 15 августа неизвестный выгрузил просрочку (сардельки, творог, йогурты, молоко, скумбрию) прямо в кусты рядом с дорогой. Великолучанин также определил, что продукты привезли из местного магазина.

Многие горожане в комментариях выразили возмущение по данному поводу. «О каком порядке в целом в стране можно говорить, когда на каждом шагу люди сами гадят прямо под ногами? Может, стоит попробовать обратиться в полицию? Неужели не предусмотрено наказание за подобное деяние, административное, возможно?» - написала местная жительница.

Некоторые жители города в комментариях стали предлагать альтернативные выбросу варианты действий с просроченными продуктами.

«Поставил бы в городе к помойке, народ бы разобрал», - предложила подписчица сообщества.

«Свинки, они и в Африке свинки! Свезли бы животным в приют», - такой вариант поступил от другой женщины.

Некоторые великолучане выразили негодование по поводу того, что просроченные продукты не продали по сниженной цене, пока «срок еще терпел».

По личному опыту другие посоветовали написать заявление в природоохранную прокуратуру и приложить фото. «Виновного обяжут убрать. Если откажется, оштрафуют. Проверено», - написал местный житель.

Теги: #великие луки #продукты #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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