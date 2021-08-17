Общество

Более 80% сотрудников Сбера вакцинировались в Псковской области

Более 80% сотрудников Сбера вакцинировались в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В среднем по Северо-Западному федеральному округу хотя бы один компонент прививки от коронавируса уже поставили 77% сотрудников Сбера.

Только за последнюю неделю с 9 по 15 августа число вакцинированных выросло на 2%. Высокий процент вакцинированных обеспечивает ускоренное формирование коллективного внутрибанковского иммунитета, что снижает заболеваемость среди сотрудников, добавили в пресс-службе.

«Наша цель — вакцинация всей команды Сбера, кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания. Мы верим, что вакцинация — единственный действенный метод противостояния вирусу и единственный шанс вернуться к привычной жизни в доковидном формате. Плюсы массовой вакцинации очевидны: наши коллеги реже заболевают ковидом, а если вирус все же пробивает защитную броню, то заболевание протекает в легкой форме, исключается летальный исход, и организм быстрее восстанавливается после болезни», - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо, все отделения банка в СЗФО в довольно короткие сроки преодолели планку в 70% по числу привитых работников. В трех регионах – Псковской и Калиниградской областях и Республике Карелия – уже превышен порог в 80%. Хороший темп вакцинации поможет сохранить здоровье и сотрудников, и клиентов, которые приходят в офисы, уверен он.