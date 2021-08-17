Общество

Объявлены победители регионального этапа конкурса «Лидеры XXI века»

Стали известны победители регионального этапа всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидеры XXI века». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первое место заняла лидер бежаницкого молодежного объединения «Юность» Арина Лебедева. Второе место жюри присудило фронтмену российского движения школьников в Псковском техническом лицее Екатерине Старосельской. Замкнула тройку лучших ученица школы № 6 имени А. В. Попова города Великие Луки, член молодежного объединения «Шкода» Елизавета Гоголева-Трофимова.

На конкурсе девушки представили презентации, в которых озвучили свои идеи по развитию молодежной политики в Псковской области.

Победители регионального этапа смогут побороться за победу на федеральном этапе конкурса.