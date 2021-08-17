Общество

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Псковской области остается сложной

Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, несмотря на снижение заболеваемости за 32 неделю на 4,3%, остается сложной. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Псковской области 17 августа на своем сайте.

При среднероссийском уровне суточной заболеваемости 14,9 на 100 тысяч населения, в Псковской области этот показатель - 16,9 на 100 тысяч населения.

Всего за 32-ю календарную неделю зарегистрировано 740 случая. Среди них в форме ОРВИ – 569 случаев, в форме внебольничной пневмонии - 134 случая. Активно выявлено 38 случаев бессимптомного течения инфекции.

Среди заболевших (и активно выявленных) 96 случаев заболевания детей и подростков до 18 лет.

Наибольшая заболеваемость среди взрослых отмечается в возрастной группе 30-49 лет (136,13 на 100 тысяч населения данного возраста).

В 14 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня: Красногородский, Новоржевский, Плюсский, Опочецкий, Дедовичский, Невельский, Локнянский, Пушкиногорский, Струго-Красненский, Новосокольнический, Гдовский.

В Пскове за неделю зарегистрировано 238 случаев или 113,15 на 100 тысяч населения.

Ситуация по заболеваемости в области COVID-19 остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.