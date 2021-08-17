Общество

Новый начальник Псковской таможни знакомится с работой подчиненных таможенных постов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 17 августа, провел рабочую встречу с вновь назначенным начальником Псковской таможни, генерал-майором таможенной службы Игорем Ерошиным, который в начале августа приступил к работе в должности руководителя территориального органа. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, Игорь Ерошин проинформировал, что в настоящее время он знакомится с деятельностью подчиненных таможенных постов.

Начальник Псковской таможни подчеркнул, что работа в регионе — очень ответственная, учитывая особый статус Псковской таможни, как приграничной с рядом европейских стран. «Таможенный контроль должен быть четкий и выверенный. Дальнейшая деятельность по его осуществлению будет организована путем взаимодействия с региональными структурами федеральных органов власти. Отдельное внимание будет уделено укреплению кадрового потенциала Псковской таможни», — заметил Игорь Ерошин.

Руководитель Псковской таможни также сообщил, что во взаимодействии с «РЖД» и региональным управлением Росгранстроя планируется работа по оснащению железнодорожных пунктов пропуска. Одной из важных задач, стоящих перед таможней, является организация работы в условиях реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бурачки», применение форм таможенного контроля на нем с использованием современных технологий, ускорение проведения таможенных операций с сохранением полноты таможенного контроля.

Глава региона одобрил намеченные планы, отметив, что сейчас в области модернизации объектов приграничной инфраструктуры уделяется большое внимание. «По этому вопросу было обращение к президенту РФ, он нас поддержал. Поэтому мы планируем объекты сфер медицины и образования, а также дорожную инфраструктуру привести в порядок в соответствии с международными стандартами», — рассказал Михаил Ведерников и заверил, что администрация региона готова оказывать поддержку в решении актуальных для субъекта вопросов.

Еще одно важное направление совместной работы, которое отметил губернатор, это взаимодействие таможни с резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», содействие инвестиционному климату и эффективному развитию инвесторов ОЭЗ в рамках действующего законодательства.

Отметим, генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин имеет два высших образования: окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-теплоэнергетик» и Российский государственный аграрный заочный университет с присвоением квалификации «экономист-менеджер». В таможенных органах служит с 1994 года. С 2017 года возглавлял Брянскую таможню.