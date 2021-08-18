Общество

Председатель СПЧ высказался об идее сокращения рабочей недели

В последнее время идет слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о новых праздниках, отметил председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.

«У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но, вообще-то, труд — это едва ли не главное в жизни человека. Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать. Труд должен радость приносить человеку. Не могу сказать, что у нас сейчас в стране такая ситуация, что каждый может найти себе работу в радость. К сожалению, это не так», — подчеркнул Валерий Фадеев.

Он добавил, что не против праздников и сокращения рабочей недели. Тем не менее, по его словам, нужно думать о повышении зарплат, поскольку больше половины россиян получают меньше 27-28 тысяч рублей, пишет газета «Известия».

«Работа крестьянина тоже может быть в радость. И мы видим передовые хозяйства, я в них бывал, там и зарплата хорошая. По крайней мере, не 25, а уж 50 тыс. рублей, бывает больше. А агрономы и по 100, и по 150, и по 200 тыс. получают. И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре», — отметил Валерий Фадеев.

Также во время беседы Валерий Фадеев рассказал о зарубежном вмешательстве в думские выборы и высказался о введении зарубежных соцсетей в российское правовое поле.