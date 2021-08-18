Директор «Зеленхоза» назвал причину исчезновения цветов с клумб в Великих Луках

В сети появляются жалобы на то, что на клумбах в Великих Луках стало меньше цветов. Директор муниципального предприятия «Зеленхоз» Максим Чумаков в ответ на это заметил, что часть цветов с клумб воруют сами великолучане. Об этом сообщает портал «Луки.ру».
Он также прокомментировал и жалобы на то, что клумбы плохо пропалывают. По его словам, на прополку предприятие старается выезжать ежедневно.
«Мы не можем сразу за день ухватить все клумбы, поэтому двигаемся от одной клумбы на другую. Да, поступают жалобы, что не прополоты клумбы, просто в этот день, скорее всего, мы где-то в другом районе. Клумба, которая была в жалобе, будет прополота в ближайшие дни», — рассказал Максим Чумаков.