Общество

Директор «Зеленхоза» назвал причину исчезновения цветов с клумб в Великих Луках

В сети появляются жалобы на то, что на клумбах в Великих Луках стало меньше цветов. Директор муниципального предприятия «Зеленхоз» Максим Чумаков в ответ на это заметил, что часть цветов с клумб воруют сами великолучане. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

«Очень много цветов с клумб воруется нашими жителями, приходится постоянно подсаживать. Также и розы, которые раньше украшали наш город, к сожалению, часто воруются, причем в большом количестве, ежедневно уходит по несколько штук», — пояснил Максим Чумаков.

Он также прокомментировал и жалобы на то, что клумбы плохо пропалывают. По его словам, на прополку предприятие старается выезжать ежедневно.

«Мы не можем сразу за день ухватить все клумбы, поэтому двигаемся от одной клумбы на другую. Да, поступают жалобы, что не прополоты клумбы, просто в этот день, скорее всего, мы где-то в другом районе. Клумба, которая была в жалобе, будет прополота в ближайшие дни», — рассказал Максим Чумаков.