Общество

Пскович пожаловался на охрану ПсковГУ и незаконный сбор данных

Пскович пожаловался на охрану Псковского государственного университета и незаконный сбор данных. Обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

«Уважаемые представители администрации Псковской области. Зачем охране Псков ГУ серия и номер паспорта?» - задал вопрос автор обращения. Он уточнил, что посетитель центрального корпуса Псков ГУ должен собственноручно внести данные в журнал.

«16 августа 2021 года при посещении центрального офиса Псков ГУ около 13.45 не пожелавший представиться охранник на КПП потребовал не только предъявить ему паспорт, но и собственноручно записать его серию и номер в журнале. При этом охранник обосновал свое требование указанием некоего Серова Александра Николаевича. Предложил все вопросы по данному требованию решать с ним», - написал автор обращения.

«Поясните, что происходит? Зачем ПсковГУ такая информация? И в каких целях она применяется? Охранник - это не сотрудник государственных органов безопасности, а такая информация как серия и номер паспорта запросто может стать добычей экономических мошенников. И ведь потом не найдешь, откуда у них информация. Насколько происходящее соответствует нормам законодательства РФ? Требую разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности», - говорится в тексте обращения.