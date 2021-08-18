Общество

Псковские производители подают заявки на конкурс «Вкусы России»

Псковские производители планируют принять участие в национальном конкурсе «Вкусы России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заявки на конкурс оформляют:

«Столбушинские продукты» — сбитень, взвар и другие сладости; «Старобуригские вяленые огурцы» — уникальный продукт из Порховского района; «Псковские кокоры» — хлебные лепешки, которые издревле являлись основой псковского стола. Представит их на конкурсе ООО «Старые кварталы». Кокора означает пресную или сдобную лепешку, иногда ее намазывают сверху какой-нибудь начинкой, например, творогом, морковным, картофельным фаршем, крупяной начинкой; «Псковский чай» — травяной чай на основе иван-чая со смородиной, жасмином, мятой, чабрецом и другими добавками от органик-центра «Активное село».

Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» проходит второй раз. Он был создан по поручению президента РФ в 2020 году для популяризации уникальной продукции российских регионов и поддержки малого агробизнеса.

Миссия конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов России, показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. Конкурс призван не только привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, но и создать новые точки роста на сельских территориях страны, а также помочь в продвижении продукции фермеров, в том числе за рубежом. Участники прошлого года получили возможность представить свои товары в павильонах Российского экспортного центра в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме.

Конкурс проводится в восьми номинациях:

«На всю страну» — бренды, входящие в Реестр наименований мест происхождения товаров и географических указаний.

«Вкусы природы» — бренды, входящие в категорию сырьевых продуктов. Сырьевые продукты представляют собой продовольственное пищевое сырье.

«Гастрономическая находка» — бренды, входящие в категорию гастрономических продуктов. Гастрономические продукты представляют собой сырьевые продукты в обработанном или переработанном виде.

«Кулинарное наследие» — бренды, входящие в категорию кулинарных продуктов. Кулинарные продукты представляют собой готовые к употреблению блюда, кулинарные полуфабрикаты и кулинарные изделия.

«Нас выбирают» — победители народного голосования (определяется автоматически из представленных заявок).

«Вкус из глубинки» — аутентичные бренды, производящиеся на территории с численностью населения до 3000 человек.

«Загляните на огонек» — бренды, имеющие перспективы по развитию туристического потенциала территории.

«Вкус без границ» — бренды, имеющие высокий экспортный потенциал.

Оценка заявок пройдет с 2 сентября по 8 октября. Народное голосование — с 20 октября до 7 ноября. Итоги конкурса подведут после 10 ноября. Подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса.

Прием заявок проходит до 1 сентября. Заявки принимает комитет по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области. Телефон: 299523, доб.102.