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Псковский астроном-любитель поделился фотографиями метеорного потока Персеиды

Псковский астроном-любитель Петр Митрофанов поделился фотографиями метеорного потока Персеиды над Успенским Свято-Георгиевским монастырем в Башкортостане. Фотографии размещены в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов. Метеорный поток Персеиды над Успенским Свято-Георгиевским монастырем в Башкортостане. F24 мм, SonyA7s, ISO 80000, видеосъемка с 1/6c

По словам Петра Митрофанова, метеоры, не принадлежащие потоку Персеиды, были исключены из кадра.

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Млечный Путь и метеоры потока Персеиды над Свято-Георгиевским Успенским монастырем. F12мм, ISO 5000, 60 по 20 с.