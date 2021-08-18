Общество

Соглашение о дружественных отношениях подписали представители Пскова и китайского города Цзинин

Соглашение о дружественных отношениях подписали представители города Пскова и китайского города Цзинин сегодня, 18 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подписание соглашения произошло в режиме онлайн-конференции. «От имени правительства города Цзинин хочу поблагодарить правительство Пскова за поддержку и заботу. Россия - один из важнейших партнеров Китая», - выступил мэр города Цзинин Юй Юншэн.

Глава города Пскова Елена Полонская в ответ подчеркнула, что соглашение о дружественных отношениях позволит жителям Пскова и Цзинина напрямую устанавливать деловые и дружеские связи.

«Соглашение положит начало новым проектам и программам, а также обеспечит рост экономики и повысит материальное благополучие граждан. Псков имеет большой опыт сотрудничества с другими городами - у нашего города есть 17 городов-партнеров за рубежом. Самому давнему партнерству в этом году исполнится 55 лет. Дорогие друзья, добро пожаловать в Псков!» - выступила Елена Полонская.

Главы городов подчеркнули, что Псков и Цзинин связывает богатая и древняя культура. Провинция Цзинин является родиной мудреца Конфуция и выступает мировым центром конфуцианства, а Псков связывают с именем зачинателя современного русского языка Александра Пушкина.

Заместитель начальника Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Шаньдун Сунь Ебао назвал Псков городом с очаровательной историей и культурой. Он отметил, что китайская сторона заключит с Псковской областью соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и образования. «Надеюсь, нам удастся построить мост дружбы между нашими двумя городами», - заключил он.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что подписание договора о сотрудничестве символично происходит в год 20-летия договора о добрососедстве, что подтверждает дружественные намерения сторон.

«Партнеры из Китая входят в десятку стран по экспорту российской продукции за рубеж, и на территории Псковской области работают три организации с иностранным капиталом из Китая. Надеюсь, наше сотрудничество будет успешным и в социокультурной сфере. Желаю всем участникам плодотворной работы. Уверен, что это будет полезно обеим сторонам», - добавил он.

Глава города Пскова Елена Полонская и мэр города Цзининь Юй Юншэн подписали соглашение и подтвердили это демонстрацией документа на камеру.

Напомним, у Пскова есть китайский город-побратим Мяньян (Китай, провинция Сычуань).