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Общество

Центральная аптека в Пскове перестала работать по ночам

18.08.2021 11:49|ПсковКомментариев: 4

Пскович пожаловался на новый режим работы центральной аптеки в Пскове (Октябрьский проспект, 16). Обращение мужчины опубликовано на сайте губернатора Псковской области 18 августа.

«Как оказалось, с недавнего времени изменился режим работы центральной аптеки. Раньше он был круглосуточным, а теперь аптека работает лишь до 23:00. С чем связано данное изменение и насколько оно адекватно? На город с населением свыше 200 000 человек теперь работает всего лишь одна аптека на Завеличье, в которой есть далеко не все необходимые лекарства и теперь появились длинные очереди», - написал автор обращения.

По его мнению, в областном центре должно быть три круглосуточных и «даже муниципальных» аптеки, по одной на Завеличье, на Запсковье и в Центре. «Сейчас идет пандемия короновирусной инфекции и доступ к лекарствам первой необходимости должен был доступным для граждан круглосуточно!» - говорится в обращении.

Директор МП «Центральная псковская городская аптека» Владимир Якубанец в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил, что новый режим работы действует с 1 июля. Это связано с необходимостью снижения издержек муниципального предприятия. Работа в ночное время подразумевает необходимость оплаты в двойном размере. Кроме того, по словам директора предприятия, ночью маленький спрос, покупатели приходят «за гематогенками и презервативами».

Теги: #аптека #псков #жалоба #режим работы
Источник: Псковская Лента Новостей
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