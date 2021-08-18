Общество

Синоптики предупреждают псковичей о сильном ветре

Усиление ветра до 15-17 метров в секунду ожидается в Псковской области 18 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Неблагоприятное погодное явление ожидается в северных районах Псковской области с 14.00 до 17.00.