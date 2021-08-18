Общество

Обвинение представило в псковском суде доказательства по уголовному делу Ольги Торбич

В Псковском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-руководителя особой экономической зоны «Моглино» Ольги Торбич. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда, обвинение представило вещественные доказательства.

Рассмотрение дела продолжится 23 августа. Напомним, Ольга Торбич обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее суд первой инстанции признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В сентябре 2017 года, занимая пост гендиректора ОЭЗ «Моглино», Ольга Торбич с нарушением установленной законом процедуры заключила договор на поставку офисной мебели на сумму свыше 700 тысяч рублей с фирмой, принадлежащей ее близкому родственнику. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

В апреле Псковский областной суд апелляционным определением отменил приговор Псковского городского суда. Выводы суда первой инстанции о виновности Ольги Торбич в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ, не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. При постановлении приговора суд первой инстанции не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы. Уголовное дело было направлено на новое судебное разбирательство.