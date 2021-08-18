Сергей Станкевич: Среди российских городов Псков выделяется в лучшую сторону

Среди российских городов Псков выделяется в лучшую сторону. Таким мнением в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделился известный псковский архитектор, урбанист, член Общественной палаты Псковской области и общественный помощник губернатора Михаила Ведерникова Сергей Станкевич.
При этом он отметил, что в городе на сегодняшний день есть проблемы и задачи, которые «не нужно больше обсуждать, нужно просто решать — брать и делать».
По словам Сергея Станкевича, основная проблема в Пскове — нежелание любить свой город и что-то делать для того, чтобы он развивался. «Красота в глазах смотрящего, а нам только все плохо», — пояснил он.
Другой проблемой Пскова архитектор считает, что жители, предприниматели и чиновники Пскова пока не научились грамотно распоряжаться теми возможностями, которые сейчас появились в их распоряжении.