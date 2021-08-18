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Общество

«Репетицию осени» прогнозирует синоптик в Псковской области после 25 августа

18.08.2021 13:19|ПсковКомментариев: 0

«Репетиция осени» прогнозируется в Псковской области после 25 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем изменение погоды в сторону по ощущениям осенней после 25 августа. Там прогнозируется неделя, на которой максимальные температуры не будут превышать 15 градусов. Ночные температуры, соответственно, тоже будут низкими. О заморозках пока разговора нет, но по ощущениям - осень-осень», - рассказала Тала Нещадимова.

Она также добавила, что может «утешить» жителей региона тем, что после 29 августа, предположительно, ожидается теплая погода, которая сохранится и в первые пять дней сентября. Максимальные температуры будут достигать 18-20 градусов.

«Это уже репетиция осени, процессы не летние, жару мы не ждем», - пояснила синоптик и добавила, что основные осадки, по прогнозам, выпадут в регионе до 25 августа.

Теги: #прогноз погоды #погода #Псковская область #лето #осень
Источник: Псковская Лента Новостей
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