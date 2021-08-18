«Репетицию осени» прогнозирует синоптик в Псковской области после 25 августа

«Репетиция осени» прогнозируется в Псковской области после 25 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Она также добавила, что может «утешить» жителей региона тем, что после 29 августа, предположительно, ожидается теплая погода, которая сохранится и в первые пять дней сентября. Максимальные температуры будут достигать 18-20 градусов.
«Это уже репетиция осени, процессы не летние, жару мы не ждем», - пояснила синоптик и добавила, что основные осадки, по прогнозам, выпадут в регионе до 25 августа.