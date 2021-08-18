Сергей Станкевич прокомментировал получение статуса общественного помощника губернатора

Статус общественного помощника губернатора по пространственному развитию принципиально ничего нового не дает, сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) недавно назначенный на эту должность общественный помощник губернатора Михаила Ведерникова Сергей Станкевич.
По его словам, статус общественного помощника — это качественный инструмент для того, чтобы ряд вопросов можно было решать быстрее: делать запросы в органы власти, более «статусно» представлять регион на всероссийских площадках.
«Это как будто ты долго ходил в спортивный зал и достиг определенного уровня, и тебе дали новую гантель, чтобы сделать шаг вперед», — проиллюстрировал свое назначение Сергей Станкевич.
Напомним, губернатор Михаил Ведерников назначил Сергея Станкевича своим общественным помощником менее недели назад.