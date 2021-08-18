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Общество

Сергей Станкевич прокомментировал получение статуса общественного помощника губернатора

18.08.2021 13:37|ПсковКомментариев: 0

Статус общественного помощника губернатора по пространственному развитию принципиально ничего нового не дает, сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) недавно назначенный на эту должность общественный помощник губернатора Михаила Ведерникова Сергей Станкевич.

«Статус общественного помощника по пространственному развитию принципиально ничего нового не дает. Это не новая работа. Взаимоотношения с Михаилом Юрьевичем (Ведерниковым — ред.) у нас были уже давно, мы как сотрудничали по ряду проектов в последние годы, так и продолжаем работать», — пояснил Сергей Станкевич.

По его словам, статус общественного помощника — это качественный инструмент для того, чтобы ряд вопросов можно было решать быстрее: делать запросы в органы власти, более «статусно» представлять регион на всероссийских площадках.

«Это как будто ты долго ходил в спортивный зал и достиг определенного уровня, и тебе дали новую гантель, чтобы сделать шаг вперед», —  проиллюстрировал свое назначение Сергей Станкевич.

Напомним, губернатор Михаил Ведерников назначил Сергея Станкевича своим общественным помощником менее недели назад.

Теги: #Псковская область #назначения #общественный помощник
Источник: Псковская Лента Новостей
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