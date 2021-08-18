Общество

Эксперт рассказал о пробелах в инфраструктуре Пскова

Известный псковский архитектор, урбанист, член Общественной палаты Псковской области и общественный помощник губернатора Михаила Ведерникова Сергей Станкевич в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о пробелах в инфраструктуре Пскова.

Строительство микрорайонов проблемы не создает, отметил он, но пока нет качественного уплотнения существующего города - в центре Пскова есть «выгрызы» и пробелы.

Гость студии рассказал о термине «пятнадцатиминутного города», который, по его словам, не удается создать в Пскове именно из-за пробелов в инфраструктуре.

«Есть термин о пространственном развитии — "15-минутный город". Это когда человек за 15 минут пешком может решить любые свои проблемы, будь то спортзал, поликлиника, место, где можно покушать, что угодно. Главная фишка, что 15 минут — это комфортный период, в течение которого человек может решить даже не самую приятную задачу, например, отвезти ребенка в больницу, и не получить при этом дозу стресса», - пояснил архитектор.

Важно обеспечить микрорайоны на окраине Пскова не только школами, парками и детскими садами, но и создать малейший кластер учреждений и заведений, необходимых для жизни, в том числе создать на месте рабочие места разной направленности, уверен он.

По словам архитектора, в Пскове концепцию «15-минутного города» пока не удалось реализовать и в центральной части. «Смотришь на карту - будто зуба нет. У нас и в центре есть участки, на которых просто ничего не находится, такого быть не должно», - заключил Сергей Станкевич.