Эксперт рассказал о пробелах в инфраструктуре Пскова

Известный псковский архитектор, урбанист, член Общественной палаты Псковской области и общественный помощник губернатора Михаила Ведерникова Сергей Станкевич в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о пробелах в инфраструктуре Пскова.
Строительство микрорайонов проблемы не создает, отметил он, но пока нет качественного уплотнения существующего города - в центре Пскова есть «выгрызы» и пробелы.
Гость студии рассказал о термине «пятнадцатиминутного города», который, по его словам, не удается создать в Пскове именно из-за пробелов в инфраструктуре.
Важно обеспечить микрорайоны на окраине Пскова не только школами, парками и детскими садами, но и создать малейший кластер учреждений и заведений, необходимых для жизни, в том числе создать на месте рабочие места разной направленности, уверен он.
По словам архитектора, в Пскове концепцию «15-минутного города» пока не удалось реализовать и в центральной части. «Смотришь на карту - будто зуба нет. У нас и в центре есть участки, на которых просто ничего не находится, такого быть не должно», - заключил Сергей Станкевич.