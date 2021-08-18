Общество

Комплекс противопожарных мероприятий рекомендовали провести школам в Псковском районе

Вопросы пожарной безопасности в образовательных учреждениях Псковского района рассмотрели на заседании комиссии в районной администрации под председательством главы муниципалитета Натальи Федоровой 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

От регионального управления МЧС в совещании приняли участие врио начальника первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Андрей Смирнов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам Игорь Полозов.

В своем выступлении Игорь Полозов сообщил, что органы государственного пожарного надзора уделяют пристальное внимание вопросам пожарной безопасности на объектах образования. С начала текущего года в отношении образовательных организаций Псковского района провели 32 проверки по соблюдению требований пожарной безопасности, в ходе которых обследовали 14 школ и 18 детских садов.

Также он отметил, что в текущем году в образовательных учреждениях провели большую работу по устранению нарушений требований пожарной безопасности, связанных с дублированием сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме. Он попросил руководителей образовательных организаций усилить контроль за содержанием и обслуживанием систем противопожарной защиты.

Глава района Наталья Федорова в свою очередь сказала, что именно системный подход и совместная работа с депутатами района над программой по обеспечению безопасности школ и детских садов позволила добиться таких результатов, и в дальнейшем район также будет уделять этой теме пристальное внимание.

Начальник органа государственного пожарного надзора рекомендовал руководителям учреждений образования до начала нового учебного года провести комплекс дополнительных мероприятий, а именно: