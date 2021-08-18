Общество

Величину прожиточного минимума на 2022 год установили в Псковской области

Величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам установили в Псковской области на 2022 год. Соответствующее постановление администрации региона в среду, 18 августа, подписал губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, согласно документу, в расчете на душу населения в 2022 году она будет составлять 12 279 рублей, для трудоспособного населения — 13 384 рубля, для пенсионеров — 10 560 рублей, для детей — 12 073 рубля.

Постановление подготовлено на основе положений федерального законодательства с учетом обновленных правил по определению величины прожиточного минимума для разных социально-демографических групп. Принятие этого документа в первую очередь коснется граждан, которые пользуются мерами социальной поддержки, зависящими от величины прожиточного минимума.

Напомним, ранее проект постановления был единогласно поддержан участниками заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Постановление опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов региона и доступно по ссылке.