Общество

Псковский профсоюз встал на защиту трудовых прав женщин

Псковский областной совет профессиональных союзов заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Союза женщин России сегодня, 18 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Профсоюз будет защищать права женщин, семьи, материнства, родительства и детства. Это будет способствовать улучшению трудовых прав и развитию социальной политики в Псковской области, считают обе стороны соглашения.

«Сейчас тяжело представить, что несколько десятков лет назад мужчины и женщины обладали абсолютно разными правами, в том числе и трудовыми. ФНПР и Псковский облсовпроф борются с гендерным неравенством в трудовой сфере. Уверен, что совместная работа с Союзом женщин России в этом направлении будет намного эффективнее», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова отозвалась о подписании соглашения как о важном событии. «Мы получили поддержку профсоюзов. Это очень важно в условиях пандемии, когда именно традиционно женские специальности подвергаются давлению», – подчеркнула она.