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Общество

Новые автомобили передали в межрайонные больницы Псковской области

18.08.2021 17:38|ПсковКомментариев: 0

Шесть новых автомобилей передали в учреждения здравоохранения Псковской области. Ключи от новых транспортных средств медикам вручил губернатор Михаил Ведерников сегодня, 18 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Несмотря на все трудности, мы стараемся системно развивать систему здравоохранения в Псковской области. Для этого есть национальные проекты, договоренности с министерством, активно используем и региональный бюджет», - сказал глава региона.

По словам губернатора, парк машин скорой медпомощи в Псковской области удалось обновить достаточно хорошо: сейчас в регионе почти не осталось специализированных транспортных средств старше пяти лет.

 

Пассажирские автомобили «Газели Next» в больницы региона передали для того, чтобы у медиков была возможность выезжать в отдаленные места, а также для транспортировки в медучреждения тех, кто не может делать это самостоятельно, отметил Михаил Ведерников.

Регион ожидает поставку 60 автомобилей. Шесть из них, поступивших сегодня, направили в межрайонные больницы Островского, Порховского, Новосокольнического, Стругокрасненского, Бежаницкого и Великолукского районов.

Теги: #здравоохранение #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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