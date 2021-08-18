Новые автомобили передали в межрайонные больницы Псковской области

Шесть новых автомобилей передали в учреждения здравоохранения Псковской области. Ключи от новых транспортных средств медикам вручил губернатор Михаил Ведерников сегодня, 18 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По словам губернатора, парк машин скорой медпомощи в Псковской области удалось обновить достаточно хорошо: сейчас в регионе почти не осталось специализированных транспортных средств старше пяти лет.
Пассажирские автомобили «Газели Next» в больницы региона передали для того, чтобы у медиков была возможность выезжать в отдаленные места, а также для транспортировки в медучреждения тех, кто не может делать это самостоятельно, отметил Михаил Ведерников.
Регион ожидает поставку 60 автомобилей. Шесть из них, поступивших сегодня, направили в межрайонные больницы Островского, Порховского, Новосокольнического, Стругокрасненского, Бежаницкого и Великолукского районов.