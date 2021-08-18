Общество

«Дежурная аптека» в Пскове возобновит работу по ночам

«Дежурная аптека» на Октябрьском проспекте в Пскове возобновит работу по ночам с сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

Вопрос с работником, который сможет работать ночью, решится. Таким образом, с сентября в Пскове в ночное время будет работать две аптеки.

Борис Елкин отметил, что работа муниципальной аптеки в ночное время ничем не отличается от работы аптеки на Рижском проспекте, 44.

Ранее сообщалось, что пскович пожаловался на новый режим работы центральной аптеки в Пскове (Октябрьский проспект, 16). Обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области 18 августа. С 1 июля аптека отказалась от круглосуточного режима работы и перешла на режим работы с 7.00 до 23.00. Директор МП «Центральная псковская городская аптека» Владимир Якубанец объяснил это необходимостью снижения издержек муниципального предприятия и небольшим спросом.