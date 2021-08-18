Общество

Прокуратура добивается укомплектования великолукского детского лагеря дополнительными медпрепаратами

Исполнение требований законодательства при организации летнего отдыха проверили в детском оздоровительном лагере «Юный железнодорожник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в детском лагере надлежащим образом не ведется учет профилактических осмотров детей, медицинский пункт недостаточно укомплектован препаратами, необходимыми для оказания медицинской помощи.

В этой связи великолукский транспортный прокурор направил представление начальнику дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Результаты и ход устранения нарушений контролируются, добавили в ведомстве.