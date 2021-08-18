Общество

Вакцинация защищает от тяжелых последствий коронавируса - эксперт

Вакцинация 70% населения в Великобритании в отличие от России, где привито только чуть больше 20%, свидетельствует, что вакцина защищает и от тяжелых последствий инфицирования. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

На начало августа в Соединенном Королевстве доля вакцинированных - одна из самых высоких в мире. Первую дозу вакцины получили 89% жителей страны, которым больше 18 лет. Полностью вакцинированы 39,5 млн - 74,8% взрослого населения, пишет ТАСС.

«Вакцина защищает от тяжелых последствий даже варианта дельта, поэтому, например, отличие вспышки у нас и, например, в Великобритании состоит в следующем: в Великобритании есть волна заболеваемости, но нет волны смертности, а у нас в России, из-за того, что вакцинировано только около 20%, а не более 70% как в Великобритании, по форме кривых одинаковы волны и смертности, и заболеваемости», - отметил Сергей Нетесов.

Вирусолог отметил, что опасность штамма дельта в том, что он размножается в 100-500 раз эффективнее, чем предыдущий вариант.