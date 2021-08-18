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Общество

Псковские эксперты нашли антибиотик в коровьем молоке

19.08.2021 11:00|ПсковКомментариев: 0

В период с января по июль специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы Псковской областной ветлаборатории при исследовании 245 проб сырого коровьего молока выявили шесть случаев наличия в нем антибиотика левомицетина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

«Антибиотики широко применяют ветеринарные врачи при лечении сельскохозяйственных животных, они входят в состав кормовых добавок и стимуляторов роста. Вследствие нарушения инструкций по применению и не соблюдению времени выдержки перед забоем очень часто остаточные количества антибиотиков обнаруживают в молоке, меде, рыбе и мясе. Их наличие в пищевом сырье сильно влияет на качество выпускаемой продукции. Кроме, того некоторые недобросовестные производители молока специально вносят антибиотики (фальсификация антибиотиками) в молоко с целью предотвращения скисания», - рассказали в Псковской областной ветлаборатории. 

Специалисты пояснили, что систематическое поступление в организм человека антибиотиков с продуктами питания негативно отражается на здоровье. По их словам, чаще всего последствиями этого действия на организм становятся аллергические реакции, дисбактериозы, подавляется активность некоторых ферментов, изменяется микрофлора кишечника, также антибиотики способствуют распространению устойчивых форм микроорганизмов и т. д.

«В результате это может затруднять выбор антибактериальных препаратов для лечения воспалительных заболеваний. По этим причинам использование антибиотиков должно контролироваться», - подчеркнули в ветлаборатории.

В ветлаборатории также сообщили, что одним из антибиотиков, который широко применяют в ветеринарной практике для лечения различных заболеваний у сельскохозяйственных животных, является левомицетин. «Установлено, что левомицетин медленно выводится из организма животных и сравнительно долго сохраняет свою активность при хранении продуктов», - отметили в учреждении.

«Во всем мире, включая и Псковскую областную ветлабораторию, для определения левомицетина в мясе, рыбе, меде, молоке используют метод иммуноферментного анализа, данный метод является предпочтительным для контроля продовольственного сырья. Кроме, того метод ИФА характеризуется точностью, чувствительностью, специфичностью и быстротой исполнения (предел обнаружения - 0,0001 мг/кг)», - добавили специалисты. 
Теги: #молоко #коровы #ветеринария #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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