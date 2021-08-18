Общество

Губернатор призвал псковичей убедить родных вакцинироваться от COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона убедить родных вакцинироваться от COVID-19.

«Для успешного противодействия COVID-19 Псковской области нужно более 300 тысяч вакцинированных, - отметил глава региона в своем Instagram-аккаунте. - Убедите родных и близких сделать прививку».

По состоянию на 18 августа в Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса 129 269 человек, из них за сутки — 2 174 человека. Первым компонентом вакцины в регионе привились 163 101 человек, из них 1 070 за сутки.

Ревакцинировались за сутки в области 28 человек, всего — 288.

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Добавим, Псковская область приняла новую партию вакцины — 2,4 тысячи доз вакцины «Спутник V» и 13,1 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт».