Общество

Неплательщик алиментов из Острова отправится на сточасовые обязательные работы

Сто часов обязательных работ предстоит отработать жителю Острова за уклонение от уплаты алиментных платежей на своего сына. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Суд обязал жителя Острова платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, однако долгое время ребенок не получал никакой поддержки от отца. Острович задолжал по алиментам больше 300 тысяч рублей.

Несмотря на запреты и ограничения со стороны судебных приставов Островского и Пыталовского районов, нарушитель не спешил избавиться от долга. Тогда неплательщика принудительно доставили в отделение судебных приставов, где на него составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ.

После рассмотрения протокола суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Если острович не поменяет свое отношение и не начнет платить алименты своему сыну, ему будет грозить уголовная ответственность по части 1 статьи 157 УК РФ.