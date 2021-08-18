Общество

Губернатор поручил ускорить процесс завершения кладки стен в соцгородке под Псковом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное совещание по строительству социального городка деревне Борисовичи Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в обсуждении приняли участие представители профильных региональных комитетов и управлений, а также руководство подрядной организации.

Глава региона в первую очередь поинтересовался ходом работ на объекте. Вице-губернатор Василий Осипов проинформировал, что на объекте задействованы 20 специалистов, которые ведут монтаж слаботочных систем, выполняют сантехнические и электромонтажные работы. После завершения работ по кирпичной кладке специалисты приступят к монтажу стропильных систем и кровли на новых корпусах. Параллельно прорабатывается вопрос о поставке и установке в зданиях лифтов.

Михаил Ведерников поручил подрядчику ускорить процесс завершения кладки стен и перекрытий на объекте с тем, чтобы максимально оперативно приступить к кровельным работам.