Общество

Новый ангар для причала смонтировали на острове Залита в Псковском районе

Новые ангары смонтировали в деревне Толбица и на острове Залита в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района.

Глава Псковского района Наталья Федорова и другие участники рабочего выезда на остров Залита осмотрели территорию пристани, недавно установленный понижающий понтонный причал и возведенный ангар для его хранения в зимнее время года в деревне Толбица.

Металлическую конструкцию изготовили и установили в рамках мероприятий крупного инфраструктурного проекта «Общее Чудское озеро 2» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» 2014-2020 годов.

Данному объекту, связывающему острова с «большой землей» в администрации Псковского района уделяют особое внимание. В этом году ремонтируется дорога от гдовской трассы до деревни Толбица. Два новых пассажирских катера скоро доставят в порт. Кроме того, планируется благоустроить общественную территорию и всячески способствовать развитию туризма в этом направлении и в Псковском районе в целом, напомнили в пресс-службе администрации.

Также, уже не в рамках проекта, на острове Залита смонтировали еще один такой же ангар для хранения пожарной машины. Это будет способствовать обеспечению пожарной безопасности всех жителей и гостей Талабских островов.