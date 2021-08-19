Общество

В «Псковпасажиравтотрансе» подписали коллективный договор

Состоялось подписание коллективного договора в ГППО «Псковпасажиравтотранс». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Со стороны работодателя подпись поставил руководитель предприятия Владимир Касполатович, от профсоюзной стороны – председатель Псковской областной организации профсоюза автотранспорта и дорожного хозяйства Василий Дворниченко. В процессе переговоров и подписания принял участие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Переговорный процесс прошел успешно, предприятие остается социально ориентированным, в документе закреплены дополнительные льготы и гарантии для работников, определен порядок индексации заработной платы», - отметил Игорь Иванов.

Он также уточнил, что на предприятии сегодня уделяется большое внимание безопасности рабочего места, комплексно проводятся ремонтные работы, обновляется материально-техническая база. «Все делается для того, чтобы человеку труда хотелось идти на работу, чтобы он был максимально защищен. Работы предстоит еще очень много, но я уверен - все получится, а связка "грамотные профсоюзы и ответственные работодатели" в очередной раз доказала свою эффективность», – добавил председатель облсовпрофа.