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Общество

Палкинский педагог: Школа является духовным центром села

24.08.2021 15:24|ПсковКомментариев: 0

Тысячи школьников Псковской области готовятся вернуться за парты уже на следующей неделе. О весело проведенном лете останется лишь вспоминать на линейках тетрадей по русскому языку. Профессионально изучает и оценивает эти ежегодные опусы сегодняшний герой нашего интервью - учитель русского языка и литературы, и. о.  директора Добычинской средней школы Палкинского района Наталья Иванова. Педагог рассказала Псковской Ленте Новостей о своем решении пойти учиться на филфак, приятных бонусах сельской школы и о том, почему ее ученики любят русский язык и литературу. 

 

Фото здесь и далее из личного архива Натальи Ивановой.

Работать с детьми Наталья Иванова мечтала с ранних лет. Примером для подражания была ее бабушка Матрена Петровна, которая больше 40 лет отработала учителем начальных классов.

Предпочесть профессию учителя Наталья Иванова решила еще будучи ребенком благодаря педагогам Пухновской средней школы Куньинского района. Она до сих пор с почтением вспоминает своего учителя русского языка и литературы, а по совместительству классного руководителя Ольгу Вячеславовну Аввакуменкову и завуча школы Валентину Ивановну Коваль. Осталась в памяти и студентка, которая на протяжении двух лет проходила в школе педагогическую практику.

«В школе я училась с большим удовольствием и с восхищением смотрела на учителей, стараясь запомнить все, что они говорили. Когда в школе проходили дни самоуправления, обычно в День учителя, я с радостью примеряла на себя роль педагога. Мне нравилось учить, общаться с детьми», - поделилась воспоминаниями Наталья Иванова.

На выбор профессии также оказали влияние учителя Усмынской школы Куньинского района - Наталья Дмитриева Пигина и Михаил Иванович Садков, отметила Наталья Иванова.

Свой интерес к гуманитарным дисциплинам учитель объяснила так: «Родители привили любовь к чтению и книгам, которая не угасает до сих пор. Также мне легко давались орфограммы и правила пунктуации, поэтому решение поступать на филологический факультет было неизменным».

Наталья Иванова окончила Псковский государственный педагогический университет имени С. М. Кирова в 2005 году с квалификацией «Учитель русского языка и литературы». На работу в сельскую школу Наталья Иванова пришла после того, как ее семья переехала из Пскова в Палкинский район. Добычинской школе на тот момент требовался преподаватель русского языка и литературы. По ее словам, работа в городской школе ощутимо отличается от сельской.

«В городской школе я проходила практику на 4 курсе университета. По сравнению с ней, в сельской школе наполняемость классов намного меньше. Поэтому можно сказать, что обучение в сельской школе осуществляется преимущественно на индивидуальном подходе, ведь каждый ребенок представляет собой неповторимую индивидуальность с присущими только ей особенностями», - рассказала Наталья Иванова.

«Школьники любят уроки русского языка и литературы, им нравится читать программные произведения. Ведь нельзя не любить тот язык, на котором ты разговариваешь!» - рассказала педагог об отношении к своему предмету подопечных.

Среди преимуществ работы в сельской школе педагог назвала небольшой и дружный коллектив, а также приятное денежное поощрение - сельские учителя получают 25% надбавку к зарплате, кроме того ряд выплат получают молодые специалисты.

«Самое главное, что учащиеся и родители относятся с большим уважением к своим учителям. Школа является духовным центром села», - подчеркнула Наталья Иванова.

К сожалению, не обходится без недостатков. В сельских школах они в первую очередь связаны с материально-техническим оснащением. Так, не в каждом кабинете есть интерактивные доски. Кабинеты физики, химии и биологии не оснащены по последнему слову техники, да и скорость интернет-соединения не всегда велика, отметила педагог.

Тем не менее, о своем решении отправиться на работу в село Наталья Иванова не пожалела. Она отмечает, что видит в работе сельским учителем больше плюсов, чем минусов.

Сейчас, работая в Добычинской школе, помимо русского языка и литературы, Наталья Иванова преподает уроки технологии и профильного труда детям с ограниченными возможностями здоровья, а также ведет внеклассный кружок «Мастерица». 

«Приглашаю учителей на работу в нашу школу! Не бойтесь трудностей и бытовых проблем!» - обратилась к коллегам преподаватель.

Екатерина Мазепина

Теги: #Палкинский район #дети #образование #учитель #сельская школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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