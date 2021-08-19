Общество

Наталья Горбачева: Квалифицированный труд в стране должен отличаться по оплате

В начале лета председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева вступила в должность председателя Общественной палаты Псковской области. О том, как она чувствует себя в двух непростых должностях, а также о подготовке профильного профсоюза к новому учебному году, Наталья Горбачева рассказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Беседовал с гостьей студии ведущий программы «Гайд-парк» Константин Калиниченко.

— Наталья, вы возглавляете профсоюз работников образования и науки, а с недавнего времени еще и Общественную палату Псковской области. Хватает ли вам на все времени?

— Времени не хватает, но я стараюсь. Я пошла в Общественную палату, потому что это расширение поля для деятельности. Мы, педагоги, зачастую варимся в собственном соку, и это проблема, ведь это наша общая жизнь.

— Совсем скоро наступит новый год. Как чувствуют себя работники образования в преддверии нового учебного года? Есть какие-то нерешенные проблемы, с чем обращаются в отраслевой профсоюз, на что жалуются? Как обстоит вопрос с вакцинацией?

— Давайте сразу разберем вакцинацию. Мы проводили большую разъяснительную работу по поводу заботы о своем здоровье. И я с большой радостью скажу, что сейчас в регионе есть шикарная программа оздоровления в санатории «Хилово» для вакцинированных. Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области — ред.) прислушался к просьбе. Ведь многие учителя пострадали в период коронавируса, потому что врачи были очень загружены: они не всегда могли выехать на дом к пациентам и поставить диагноз. Многие педагоги болели дома и работали из дома во время болезни. Сейчас из резервного фонда губернатора выделили 600 тысяч рублей на оздоровление ста человек.

В последнее время по этому вопросу начали обращаться и воспитатели, они ведь тоже болели. Но давайте определим, что мы всю область одновременно вылечить не сможем. Да, ранее у нас была большая программа оздоровления для пяти тысяч человек. Но сейчас речь идет о тех, кто вел уроки из дома, когда болел. Давайте друг друга поддержим.

Кроме того, у нас не снят вопрос о большой загрузке учителей. При этом дело даже не в часах, а в бумажной работе. Многие учителя такие фанаты своего дела! Они боятся каждую оценочку потерять, поэтому ведут свои дополнительные журнальчики даже при том, что есть электронный журнал. И это проблема: у учителей очень большой объем бумажной работы, там ведь еще планы, программы, а еще я вам скажу, что для того, чтобы подготовить практически любой урок, необходимо минимум 3-5 учебников, чтобы урок был актуален для всех категорий учеников.

Другая проблема — сквозная. И ее нужно решать на федеральном уровне. Я уже давно говорю, что у нас должна быть единая система оплаты труда на государственном уровне для педагогов. Это не дело. Я понимаю, что в Москве люди должны получать больше, но не до такой же степени. Там ссылаются на уровень жизни, мы готовы пойти на уступки, но все же квалифицированный и неквалифицированный труд в стране должны различаться по оплате.

— Сейчас в Псковском областном совете профсоюзов был некий период турбулентности, сменился руководитель. Как вы оцениваете ситуацию изнутри?

— Я довольна. Ситуация развивается. Мы готовы к любым дискуссиям. 25 числа пройдет пленарное совещание, наша секция пройдет 26 августа. Мы договорились с активистами и пригласили Игоря Олеговича (Иванова, председателя Псковского облсовпрофа - ред.), и в решении двух вопросов он обязательно примет участие.

Сейчас у нас есть программа оздоровления от губернатора. Игорь Олегович прислал документы. Путевка будет стоить 1200 рублей, а не для членов профсоюза это, на минуточку, 1900 рублей.