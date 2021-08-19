Общество

75% сотрудников ООО «СитиИнвестГрупп» привились от коронавируса в Пскове

75% сотрудников ООО «СитиИнвестГрупп» привились от коронавируса в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, организованная вакцинация состоялась 18 августа в Ледовом дворце.

Данный пункт в первую очередь принимает трудовые коллективы, которым необходимо привиться в рамках исполнения указа губернатора Псковской области о мерах по противодействию распространению COVID-19.

Перед прививкой сотрудников «СитиИнвестГрупп» осмотрели терапевты, измерили температуру, уровень кислорода в крови, давление, выяснили, есть ли у пришедших хронические заболевания. Только после этого был введен первый компонент «Спутника V». Всего в течение двух часов вакцинацию прошли 70 работников предприятия.

После процедуры они были освобождены от необходимости выходить на работу в этот день и отпущены домой.