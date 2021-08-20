Общество

Более 130 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19

Более 130 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19 по состоянию на 19 августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первым компонентом вакцины привились 164 079 человек (за сутки – 978), вторым – 131 589 (за сутки – 2 320).

«Пару месяцев назад все стояли в очередях и не могли попасть на вакцинацию. Сейчас прививки в регионе достаточно – пользуйтесь случаем, записывайтесь», - отметил глава региона.

Смотрите также В Псковской области остается актуальной проблема позднего обращения за медпомощью больных COVID-19

310 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса (за сутки – 22). Использовано 83,9% поступившей вакцины.