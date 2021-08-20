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Общество

Более 130 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19

20.08.2021 07:45|ПсковКомментариев: 0

Более 130 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19 по состоянию на 19 августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первым компонентом вакцины привились 164 079 человек (за сутки – 978), вторым – 131 589 (за сутки – 2 320).

«Пару месяцев назад все стояли в очередях и не могли попасть на вакцинацию. Сейчас прививки в регионе достаточно – пользуйтесь случаем, записывайтесь», - отметил глава региона.

310 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса (за сутки – 22). Использовано 83,9% поступившей вакцины.

Теги: #вакцинация #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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