Общество

Беременные хорошо переносят вакцинацию «Спутником V» – эксперт

Беременные женщины, привившиеся против новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», хорошо переносят препарат. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Очень хорошо, никаких нет нареканий. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет», - цитирует его ТАСС.

25 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время пострегистрационных исследований экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» для беременных. Министр уточнил, что «таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией».